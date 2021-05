Este país africano totaliza 28.477 casos positivos, sendo 630 óbitos, 24.713 recuperados e 3.134 casos ativos.

Segundo o boletim epidemiológico, os novos casos estão assinalados nas províncias de Luanda (245), Cuando Cubango (17), Huambo (8), Benguela (3), Bengo (1), Uíge (1) e Cuanza Norte (1).

Do total de 276 novos casos, 150 são do sexo masculino e 56 do sexo feminino, com idades entre cinco meses e os 90 anos.

Dos 3.134 casos ativos, 34 estão em estado crítico, 65 estão em estado grave, 167 moderados, 180 ligeiros e 2.688 estão assintomáticos.

Nas últimas 24 horas foram ainda vacinadas 15.794 pessoas, mas cumulativamente, desde 05 de março, foram inoculadas 596.087 pessoas.

O Governo angolano decidiu hoje interditar, temporariamente, a entrada no país de estrangeiros não residentes provenientes do Brasil e Índia, determinando "quarentena institucional obrigatória" aos nacionais e estrangeiros residentes oriundos de ambos dos países, devido à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.272.332 mortos no mundo, resultantes de mais de 156,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

