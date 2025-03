Em comunicado de imprensa, a empresa pública angolana referiu que foram licitadas hoje, em leilão eletrónico, 36 pedras de diamantes brutos produzidas pelas Sociedades Mineiras do Somiluana, Lulo, Kaixepa, Tchegi, Chitotolo, Luele e Catoca.

Nos últimos sete dias decorreram as sessões de avaliação e o montante alcançado superou em 18,5% o valor esperado, tendo o leilão contado com a participação de 41 empresas das principais praças e centro diamantíferos mundiais, acrescentou.

Do valor total arrecadado, destaca-se o das minas de Lulo, com 3,5 milhões de dólares, de Luele, com 3,1 milhões de dólares, de Catoca, com 2,4 milhões de dólares, e de Chitotolo, com dois milhões de dólares.

O presidente do Conselho de Administração da SODIAM, Eugénio Bravo da Rosa, citado no comunicado, destacou "alguma melhoria em termos de procura e de preços", que ficou confirmada no resultado obtido neste leilão, o qual "foi melhor que o previsto".

