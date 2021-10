Segundo Franco Mufinda, foram notificados 36 casos em Luanda, 26 no Huambo, cinco em Cabinda, quatro no Uíje, um em Malanje e um no Moxico, com idades entre 3 e 83 anos, dos quais 45 de sexo masculino e 24 do sexo feminino.

Foram reportadas mais quatro mortes devido à doença, quatro homens entre 49 e 70 anos, das quais três registadas em Luanda e uma em Malanje.

Foram consideradas recuperadas da doença 234 pessoas com idades entre 1 mês e 82 anos.

Angola soma desde o início da pandemia 63.930 casos de covid-19, dos quais 1.701 óbitos, 52.750 recuperados da doença e 9.479 ativos, incluindo 13 em estado crítico e 11 graves.

Foram processadas, neste período, 3.542 amostras e o cumulativo aponta para 1.097.509 amostras no total.

Desde 02 de março, foram administradas 6.045.316 doses de vacinas contra a covid-19 em Angola e 1.630.733 cidadãos fizeram já a vacinação completa.

A covid-19 provocou pelo menos 4.945.746 mortes em todo o mundo, entre mais de 243,56 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

RCR // LFS

Lusa/fim