Entre os novos casos, com idades compreendidas entre 3 e 74 anos, 43 são da província de Luanda, 7 da Huíla, 3 do Zaire e as rovíncias do Moxico, Cunene, Cuanza Sul e Lunda Sul notificaram 1 em cada.

Trata-se de 35 pessoas do sexo masculino e 22 do sexo feminino.

Foi registado um óbito de covid-19, do sexo masculino, com 54 anos de idade, da província da Huíla, com comorbilidade de diabetes 'mellitus', bem como dois recuperados, com idades compreendidas entre 38 e 41 anos, um da província de Luanda e outro de Malanje.

Regista-se um cumulativo de 21.380 casos confirmados de covid-19, dos quais 1009 ativos, 521 óbitos e 19.850 recuperados.

Dos 1009 casos ativos, seis estão em estado crítico e nove são graves.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 3.709 amostras por RT-PCR.

O total de amostras processadas é de 407.753 com uma taxa de positividade de 5,2%.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.649.334 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // HB

Lusa/fim