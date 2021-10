Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os casos (184 do sexo masculino e 156 do sexo feminino) têm idades compreendidas entre 7 meses e 98 anos, sendo 283 registados na província de Luanda, 19 da Huíla, 15 do Uíge, sete de Cabinda e Zaire, cinco de Benguela e quatro do Namibe.

Nas últimas 24 horas, ocorreram três óbitos devido à doença, sendo dois do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre os 31 e os 84 anos, tendo ocorrido dois em Benguela e um em Luanda, destacando-se como comorbilidade mais frequente a hipertensão arterial.

Houve também neste período 74 doentes recuperados, com idades compreendidas entre 3 e 70 anos, sendo 61 em Benguela, cinco do Namibe, quatro do Moxico, três de Cabinda e um de Luanda.

Angola soma 58.943 casos confirmados, dos quais 9.174 ativos, 1.577 óbitos e 48.192 recuperados.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 2.838 amostras por RT-PCR, num cumulativo de amostras processadas de 1.019.678.

A covid-19 provocou pelo menos 4.793.613 mortes em todo o mundo, entre mais de 234,5 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

RCR // CSJ

Lusa/fim