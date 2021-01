Segundo Franco Mufinda, os novos casos foram registados em Cabinda (13), Huambo (6), Luanda (5), Zaire (2) e Benguela (1), com idades dos 14 aos 88 anos, dos quais 22 do sexo masculino e cinco, feminino.

Foram recuperadas 214 pessoas, com idades de 4 aos 71 anos.

Neste período, 1.520 amostras foram processadas, com o cumulativo a apontar para 354.611 análises até à data.

Angola eleva assim o total de casos para 19.580, dos quais 1.516 em tratamento, incluindo três em estado crítico e nove graves, contabilizando ainda 17.602 recuperados e 462 mortos.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, que está sob cerca sanitária, foram testadas 918 pessoas, dos quais um com resultado positivo.

Em termos de testagem pós-desembarque, desde o dia 16 de janeiro, foram testados 7.444 passageiros, dos quais 18 são casos positivos, provenientes da África do Sul (1), Alemanha (2), Brasil (2), Dubai (4), França (2) e Portugal (7), com as seguintes nacionalidades: angolana (9), brasileira (3), nigeriana (2), francesa (1), sul-africana (1), britânica (1) e israelita (1).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // JH

Lusa/fim