De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, o país registou os novos casos nas províncias de Luanda (40), Huíla (20), Huambo (8), Benguela (3), Zaire (2) e Cunene (1), tendo os infetados idades que vão de um a 81 anos, sendo 37 do sexo masculino e igual número do sexo feminino.

As mortes reportadas no período em análise são duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idades entre 35 e 88 anos, registadas nas províncias de Luanda, Cunene e Lunda Sul.

No que se refere às recuperações, 75 ocorreram em Luanda, oito na Huíla e quatro no Huambo, em pessoas com idades entre um e 80 anos.

Os dados hoje divulgados indicam que o país tem 5.143 casos ativos, dos quais 18 em estado crítico, 28 graves, 35 moderados, 36 leves, e 5.026 assintomáticos, estando em internamento 117 pessoas, em quarentena institucional 77 outras e, sob vigilância epidemiológica, 2.368 contactos.

Os laboratórios processaram 831 amostras por RTP-CR, apontando o cumulativo para 627.269 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 6%, tendo, nos pontos de entrada e saída de Luanda, sido testadas na base do teste de antigénio 59 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // MAG

Lusa/Fim