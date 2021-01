Dos novos casos, 40 foram notificados em Luanda, sete no Huambo e um em Benguela, Moxico, Malanje e Uíje, com idades de 11 meses a 70 anos, sendo 24 do sexo masculino e 27 do sexo feminino.

Não foram registadas mortes nas últimas 24 horas, tendo sido consideradas recuperadas da doença 226 pessoas, das quais 105 em Luanda, com idades entre 8 meses e 17 anos.

Angola soma 19.723 casos, dos quais 464 óbitos, 17.918 recuperados e 1.341 ativos, incluindo quatro em estado crítico e nove em estado grave.

Foram processadas 1.180 amostras num total de 358.426 testes.

Na testagem pós-desembarque dos 8.098 passageiros que chegaram entre 16 e 29 de janeiro ao Aeroporto 04 de Fevereiro, em Luanda, 22 testaram positivo à covid-19.

Trata-se de 11 angolanos, três brasileiros, um britânico, um congolês, um francês, outro israelita, um moçambicano, dois nigerianos e um sul-africano.

Eram provenientes de África do Sul (01), Alemanha (03), Brasil (02), Congo Brazzaville (01), Dubai (04), França (01), Moçambique (02) e Portugal (08)

Angola suspendeu os voos diretos com Brasil, Portugal e África do Sul em 24 de janeiro, para tentar impedir a entrada da nova estirpe do vírus causador da covid-19 no país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

