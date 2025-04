Numa nota enviada à Lusa, a entidade disse que, "na sequência do evento disruptivo verificado hoje, em vários países europeus, que impactou negativamente diversas atividades, nomeadamente o transporte aéreo, a ANAC informa que foram acionados os Planos de Contingência dos aeroportos, companhias aéreas e prestadores de serviços de navegação aérea".

A entidade disse ainda que o "sistema de aviação civil está a trabalhar de forma coordenada de modo a garantir a gestão da operação".

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) solicitou ainda aos passageiros que "não se dirijam aos aeroportos e aguardem por novas informações".

"Para mais informações sobre os seus voos deverão estar atentos aos comunicados e publicações divulgados pelas companhias aéreas", acrescentou.

A ANA já tinha informado que acionou hoje os geradores de emergência, possibilitando o essencial da operação no Porto e em Faro, mas Lisboa com mais limitações, disse à Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária.

"Os aeroportos da ANA acionaram os geradores de emergência, o que para já possibilita a manutenção do essencial da operação aeroportuária nos aeroportos do Porto e de Faro. Em Lisboa a operação está a decorrer mas com limitações. Até ao momento, não se registam impactos nos Aeroportos da Madeira e dos Açores", avançou a ANA.

Desta forma, nos aeroportos de Faro e do Porto estão a fazer-se todas as aterragens e descolagens, com recurso a energia de gerador, enquanto em Lisboa estão também a acontecer aterragens e descolagens mas com maior limitação, avançou a mesma fonte.

