O certame, que foi criado pela Câmara de Penamacor para ajudar a dinamizar a economia local, vai decorrer entre os dias 29 e 31, regressando ao formato presencial, depois dos últimos dois anos em que foi realizado de forma 'online' devido à pandemia de covid-19.

Em nota de imprensa, a autarquia lembrou que o evento volta a contar com artesanato, tasquinhas, pintura, escultura, animação de rua, animação infantil, bem como visitas guiadas e encenadas e música.

Está igualmente garantida a mostra de produtos regionais, dos quais se destacam o mel, o azeite, as azeitonas, os enchidos, os doces e os licores, dando a conhecer o que de melhor se produz naquele concelho do distrito de Castelo Branco.

O município frisou ainda que a Feira Terras do Lince é também um local privilegiado para realizar negócios.

A abertura oficial do certame decorre no dia 29, pelas 17:30, no Jardim da República, e nesse dia a animação musical estará a cargo da banda FH5, às 23:00, na Praça do ex-Quartel, seguindo-se o DJ Mastikshine.

Ana Moura atua no dia 30, às 23:00, no Terreiro de Santo António, seguindo-se a DJ Joana Perez, Putzgrilla e DJ Rizzo, na Praça do ex-Quartel.

Para dia 31 está marcada a atuação do grupo espanhol Aras Navi, no Jardim da República, às 21:30, e de Augusto Canário, às 22:30, na Praça do ex-Quartel.

O evento conta ainda com animação de rua ao longo dos três dias, exposições e outras iniciativas, podendo o programa completo ser consultado na página oficial do município na internet.

