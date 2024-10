A MAP - Mostra de Artes da Palavra assinala a 'rentrée' com um mês de outubro preenchido por atividades que vão ocupar o Templo da Poesia e o Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Oeiras, nomeadamente com o regresso da rubrica "A Poesia Está Na Rua", que convida artistas a apresentarem espetáculos que tenham enfoque na música e na poesia, anunciou hoje a associação cultural A Palavra.

Para a edição deste ano foram convidadas as artistas Aldina Duarte e Capicua, que atuam na quinta-feira, A Secreta Vida das Palavras (sexta-feira), Fado Bicha (sábado, com entrada livre) e Ana Lua Caiano (13 de outubro).

Além dos espetáculos musicais, haverá espaço para várias iniciativas ligadas à palavra, como é o caso do Café dos Poetas, que, na quinta-feira, celebra Ary dos Santos numa tertúlia apresentada por José Anjos e com a participação de Ana Zanatti, Alice Duarte e Rui David.

A MAP terá também um espaço dedicado à reflexão, abrindo, na sexta-feira, portas à discussão, com a conferência "Portugal Multicultural", que terá a participação de Carmo Afonso, José Eduardo Martins, Pedro Adão e Silva, Zézé Gamboa e moderação de Myriam Taylor.

Nesta conferência de entrada livre, serão abordados tópicos como "Quando falamos de integração e multiculturalismo falamos da mesma coisa ou de conceitos diferentes? Será que esta amálgama de culturas leva ao reconhecimento da diversidade das culturas e à investigação sobre as questões da identidade, dos direitos humanos, da exigência e da tolerância entre os povos?".

No sábado, dia 05, a Oficina da Palavra de André Neves, conhecido artisticamente como Maze, instala-se no Templo da Poesia a recebe os mais novos para explorar as possibilidades da palavra dita e escrita.

Ainda no mesmo dia, haverá espaço para uma mostra de poesia em todas as suas formas e possibilidades, a ter lugar no Templo da Poesia, o mesmo espaço onde Poetas e Dizedores vão subir ao palco para as suas apresentações, com João Meirinhos, Sofia Freitas de Abreu, Tânia Fernandes e António M. Silva.

Segue-se outra rubrica, intitulada Voz -- O Poder da Palavra, com os participantes Constança Almeida, Iago Moura Mota, Rui Francisco e Maria Caetano Villalobos, e, uma hora depois, o palco torna-se a plataforma europeia de poesia Versopolis, que terá como convidados Ana Dragu, María Eloy-García, Maria Caetano Vilalobos, Tânia Fernandes e José Anjos.

Domingo contará com o Microfone Aberto da Associação Luchapa, que incluirá leituras dos membros desta associação de Oeiras, e encerrará com 'slam poetry' de Karen David e Marina Campanatti e com o concerto celebração de Fala Povo Fala.

A entrada para os eventos no Templo da Poesia é gratuita, mas limitada à lotação existente e o programa completo pode ser consultado em www.mapoeiras.com.

