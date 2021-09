Com uma volumetria enquadrada no arvoredo envolvente, o novo espaço expositivo vai situar-se a poente do atual edifício do Museu de Serralves, ocupando uma "grande clareira", estando ligado ao edifício principal por uma galeria elevada, a que o arquiteto Álvaro Siza Vieira, autor do projeto, chamou de "ponte", durante a apresentação do projeto hoje de manhã.

Salientando que o projeto teve a grande preocupação de respeitar a área do Parque de Serralves, Álvaro Siza explicou que o edifício foi projetado para "não ferir determinadas árvores" e ter o menor impacto na área envolvente.

"O que eu não queria era ter um museu e depois um anexo. E, portanto, quis fazer um todo dos dois. E essa parte de ponte ajudou muito nesse sentido. E, depois os cuidados com as árvores para não levar à destruição de muitas outras", explicou, em declarações à margem da apresentação do projeto.

Reiterando a preocupação com o impacto no Parque de Serralves, a presidente da fundação, Ana Pinho, acrescentou que o edifício terá uma cobertura verde e a sua construção obedecerá a um modelo "especial" que permite salvaguardar as árvores.

Contudo, a sua construção implicará ainda assim a transplantação de 13 árvores.

Para Ana Pinho, o novo edifício - que tem a assinatura do arquiteto Álvaro Siza, que foi também o autor do projeto inaugurado em 1999 - constituirá um "marco arquitetónico" volvidos que estão mais de trinta anos da criação da Fundação de Serralves e mais de vinte da inauguração do seu Museu de Arte Contemporânea.

Segundo a presidente da fundação, o 'Edifício Poente' - como foi designado - é fundamental para a afirmação de Serralves no contexto nacional e internacional, ao permitir aumentar a área expositiva em cerca de 40%, com novas salas de exposição interligáveis e ajustáveis, passando o museu a dispor de um total de 6.280 metros quadrados de áreas expositivas, face aos atuais 4.484,90.

"Nos últimos anos temos vindo a reforçar muito o trabalho em volta da Coleção de Serralves e temos vindo conseguir a atração de vários depósitos e coleções e a coleção é sem dúvida a alma do museu e precisa de espaço para estar exposta em permanência", observou.

Por outro lado, acrescentou Ana Pinho, a arquitetura é também uma pedra basilar de Serralves que terá neste novo edifício um espaço próprio.

O edifício poente vai desenvolver-se em três pisos, composto por cave e dois espaços expositivos.

O concurso público para a ampliação do Museu de Arte Contemporânea de Serralves foi publicado em Diário da República, na segunda-feira, tendo estipulado um valor-base de 8,2 milhões de euros.

O projeto - cujo financiamento comunitário no valor de quatro milhões de euros foi aprovado há duas semanas - deverá estar concluído até junho de 2023.

A iniciativa foi reconhecida como de "utilidade pública", nos termos do despacho conjunto emitido pela ministra da Cultura e pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, a 28 de abril de 2021.

No entanto, os governantes determinaram "condicionar o abate das azinheiras na área do empreendimento identificado ao licenciamento da obra pela Câmara Municipal do Porto, bem como a aprovação e implementação do projeto de compensação, e respetivo plano de gestão".

O projeto de ampliação do Museu de Serralves e a eventual "destruição das áreas verdes" envolventes motivou o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro-Grupo Ecológico (NDMALO-GE) a exigir que o projeto de alargamento fosse tornado público.

