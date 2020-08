O Sol nasce às 07:03 e o ocaso regista-se às 20:11.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 01:12 e 13:37, a baixa-mar, às 07:07 e 19:47.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Virgem, destacando-se o filósofo inglês John Locke (1632), o pintor francês Dominique Ingres (1778), o poeta Oliver Hendell Holmes (1809), o escritor e dramaturgo belga, Prémio Nobel da Literatura em 1911, Maurice Maeterlick (1862) e a atriz sueca Ingrid Bergman (1915).Nesta data, em 1825, Portugal reconhecia a independência do Brasil, proclamada em 07 de setembro de 1822. Em 1842, terminava a guerra anglo-chinesa com o Tratado de Nanquim. Em 1896, era servido pela primeira vez o prato típico "chop suey", criado pela comunidade chinesa de Nova Iorque. Em 1903, era demitido o ministro russo das Finanças Conde Witte. Em 1921, era decretado o estado de emergência na Alemanha, pela instabilidade social da crise económica.Em 1925, morria o historiador Gama Barros. Em 1943, navios de guerra dinamarqueses eram afundados em Copenhaga, após luta com as forças nazis. Em 1949, a URSS fazia o primeiro ensaio atómico. Em 1952, estreava-se a peça do compositor norte-americano John Cage, "4'33", em Woodstock, Nova Iorque.Em 1963, começavam as conversações entre o subsecretário de Estado norte-americano George Ball e o ditador português Oliveira Salazar, sobre a presença portuguesa em África. O representante da administração de John Kennedy manifestava o desacordo norte-americano sobre a política colonialista portuguesa. Em 1972, membros da Cruz Vermelha conseguiam promover o contacto entre as duas Coreias, numa tentativa de localização de famílias separadas desde o fim da guerra.

Em 1978, tomava posse o III Governo Constitucional, liderado por Nobre da Costa. Em 1984, o governo da Indonésia declarava Timor-Leste área oficial de reinstalação de agricultores indonésios. Na mesma data, morria, aos 79 anos, o político cristão maronita Pierre Gemayel, membro do Governo libanês e pai do presidente do Líbano Amin Gemayel.

Em 1991, eram suspensas todas as atividades do Partido Comunista da URSS, por decisão do Soviete Supremo. Em 1992, começava a campanha eleitoral para as eleições em Angola. No mesmo dia, morria, aos 62 anos, o filósofo francês Félix Guattari. Em 1994, era publicada a Lei que regulamenta a prática de nudismo em Portugal.

Em 1996, o democrata Bill Clinton recandidatava-se à Presidência dos EUA. Em 1998, Barrancos retomava a tradição dos touros de morte. No Congo, Kabila readquiria o poder sobre o Kinshasa, com a ajuda do Zimbabué. Em 1999, na véspera do Referendo sobre a independência de Timor-Leste, independentistas e milícias assinaram o acordo que previa o exercício do direito de voto sem armas.Em 2002, em Barrancos, era feita a primeira lide de morte em situação de legalidade, desde 1928. No mesmo dia, morria, 87 anos, António Maria Paulouro, diretor e fundador do Jornal do Fundão.

Em 2003, o atentado na cidade santa xiita de Najaf, Iraque, causava a morte de 83 pessoas, entre as quais o dignitário religioso Mohammad Baqer Halkim, chefe do Conselho Supremo da Revolução Islâmica. Em Pequim terminavam, sem resultado, as negociações dos EUA, Rússia, Japão, China e Coreia do Sul, sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.

Em 2004, o Código do Trabalho passava a aplicar-se em pleno, com a entrada em vigor dos artigos relativos à atividade sindical e ao trabalho de menores em espetáculos. Edmund Ho era reeleito para a liderança do executivo de Macau. E o piloto alemão Michael Schumacher conquistava o sétimo título de Campeão Mundial de Condutores de Fórmula 1. No mesmo dia, em Atenas, encerravam os XXV Jogos Olímpicos da era moderna.

Em 2005, o furacão Katrina atingia Nova Orleães. Em 2006, os preços dos manuais escolares eram congelados até 2007. E o ensaísta Eduardo Lourenço recebia o Prémio Extremadura para a Criação.

Em 2007, era publicada em Diário da República a lei de revisão do Código de Processo Penal. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, recebia em Bona, Alemanha, o prémio "2007 Future Award" do Fórum Zukunft e. V. Este prémio era atribuído desde 1997 a personalidades que contribuíram de forma decisiva para o diálogo entre os setores industrial, político e da sociedade civil. Morria, aos 91 anos, Pierre Messmer, gaullista histórico, antigo primeiro-ministro francês.

Em 2008, o juiz conselheiro Mário Mendes era escolhido pelo primeiro-ministro, José Sócrates, para ocupar o novo cargo de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. A moçambicana Maria de Lurdes Mutola despedia-se das pistas de atletismo em Zurique, no mesmo palco em que ganhou por 12 vezes e onde conseguiu a sua melhor marca pessoal nos 800 metros, com 1.55,19 minutos.

Em 2009, no Metropolitano de Lisboa, era inaugurado o troço da Linha Vermelha entre a Alameda e São Sebastião, havendo pela primeira vez cruzamentos entre todas as linhas. Na mesma data morria, aos 83 anos, Rui Vieira, engenheiro, último presidente da Junta Geral da Madeira e o único eurodeputado do CDS/PP-Madeira.

Em 2015, o Futebol Benfica conquistava a primeira edição da Supertaça feminina de futebol, ao golear o Clube Albergaria por 4-0, num encontro realizado em Abrantes. A Hungria anunciava a conclusão da barreira de arame farpado, destinada a impedir a entrada de milhares de migrantes concentrados junto à fronteira com a Síria.

Em 2016, morria, com 83 anos, Gene Wilder, ator norte-americano conhecido pelos seus papéis nos filmes "Fantástica Fábrica de Chocolate" e o "Jovem Frankenstein". Morria, aos 91 anos, António Sousa, pioneiro da emigração oficial portuguesa para o Canadá.

Em 2019, o futebolista holandês Virgil van Dick era eleito jogador do ano da UEFA, tornando-se o primeiro defesa a conquistar o prémio. Morria, aos 61 anos, Carlos Carranca, poeta.

