Almanaque Lusa - 27 de junho

Hoje é sábado, 27 de junho, centésimo septuagésimo nono dia do ano e Dia Nacional do Guarda Prisional. Faltam 187 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 28, às 09:16.