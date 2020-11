No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 10:02 e 22:52, a baixa-mar, às 03:25 e 16:14.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Sagitário, destacando-se o escritor português D. Francisco Manuel de Melo (1608), o historiador britânico Thomas Birch (1705) e o compositor espanhol Manuel de Falla (1876).Nesta data, em 1667, o D. Afonso VI abdicava do trono português a favor de seu irmão, o príncipe D. Pedro, em 1890. Em 1891, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente brasileiro, era deposto por uma revolta da Marinha. Em 1912, era fundada a Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil. Em 1971, a China tornava-se membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

Em 1976, morria o escritor francês André Malraux. Em 1979, o Irão considerava nulas as suas dívidas ao estrangeiro. Em 1982, os comités Político e de Segurança das Nações Unidas pediam o congelamento das armas nucleares. Em 1985, Ali Montazeri era escolhido para suceder a Ayatollah Khomeini, na liderança da República Islâmica do Irão.Em 1989, o Parlamento Europeu voltava a exigir o reconhecimento do direito à autodeterminação e independência do povo timorense. Em 1990, morria, aos 61 anos, o musicólogo Michel Giacometti, responsável, com Fernando Lopes-Graça, pela mais completa investigação e recolha da música tradicional portuguesa, alguma vez efetuada.Em 1991, na sequência do massacre de 12 de novembro, no Cemitério de Santa Cruz, em Díli, o Senado norte-americano condenava, unanimemente, a Indonésia, então potência ocupante de Timor-Leste. Em 1995, Jerónimo de Sousa, do PCP, formalizava a candidatura à Presidência da República. Na mesma data, morria, aos 63 anos, o cineasta francês Louis Malle. Em 1996, o presidente russo Boris Ieltsin ordenava a retirada completa das tropas russas da Tchetchénia. Em 1999, a Organização Mundial de Saúde revelava que mais 5,6 milhões de pessoas, em todo o mundo, se encontravam infetadas pelo vírus da Sida. Em 2000, era detetado, nos Açores, o primeiro caso de BSE, numa vaca importada da Alemanha. Em 2001, era inaugurada, em Lisboa, a maior loja da cadeia espanhola El Corte Inglês, garantindo 2500 postos de trabalho.Em 2002, em Portugal, rebentava o chamado "escândalo Casa Pia", sobre o abuso sexual de menores, com a apresentação de testemunhos de antigos alunos, pelo semanário Expresso e a televisão SIC. No mesmo dia, morria, aos 92 anos, o pintor e escultor surrealista chileno Roberto Echaurren Matta.

Em 2003, era inaugurado o Estádio do Algarve. No mesmo dia, a Federação Internacional de Atletismo atribuía a Moscovo a realização dos Campeonatos do Mundo em Pista Coberta de 2006. E, na Geórgia, demitia-se o Chefe de Estado Eduard Szhervanadze, sendo substituído interinamente pela presidente do Parlamento, Nino Burdjanadze.

Em 2004, o líder da oposição na Ucrânia, Viktor Iuchenko, convocava manifestações para o centro de Kiev, alegando a existência de fraude no apuramento do resultado eleitorais.

Em 2005, morria, aos 74 anos, Isabel de Castro, atriz, 58 de carreira, "estrela" do cinema espanhol (1950-60), nome para a emergência do Cinema Novo português. O Conselho da Europa anunciava a abertura de um inquérito sobre a possibilidade de suspeitos de atividades de terrorismo terem sido transportados e detidos pela CIA, em estados membros.

No mesmo dia, o antigo ditador chileno Augusto Pinochet era acusado de fraude fiscal e colocado em prisão domiciliária, no âmbito do inquérito sobre contas bancárias secretas.

Em 2006, o governo aprovava o novo Estatuto da Carreira Docente, enquanto a reforma da Segurança Social era aprovada na generalidade na Assembleia da República, com os votos da maioria socialista. Era lançado o Portal Ambiente e Saúde www.ambientesaude.org. Centenas de militares na reserva, na reforma e no ativo, participavam, na Baixa de Lisboa, no "passeio do descontentamento" promovido por militares dos três ramos das forças armadas para protestar contra os cortes orçamentais na Defesa. O Prémio Crioestaminal em Investigação Biomédica era atribuído ao investigador do Porto Hélder Maiato pelo seu contributo no combate ao cancro. O compositor húngaro Gyorgi Kurtag, a diva australiana Joan Sutherland, o baterista de jazz norte-americano Paul Motian e o rapper Abd al Malek foram alguns dos galardoados com os prémios da Academia Charles Cros da música, anunciados em Paris. Um estudo sobre a Síndrome de Williams, elaborado por uma equipa do Instituto Biomédico de Investigação da Luz e Imagem da Universidade de Coimbra, vence o Prémio Pfizer 2006 de Investigação Clínica. Morriam Phillippe Noiret, 76 anos, ator francês, o poeta e diplomata de "O Carteiro de Pablo Neruda", operador de "Cinema Paraíso", coprotagonista de "A Grande Paródia" ou "Zazie no Metro"; Alexander Litvinenko, 43 anos, antigo agente secreto russo; Anita O´Day, 87 anos, cantora de jazz norte-americana.Em 2007, mais de 150 passageiros, incluindo 54 membros da tripulação, são resgatados sãos e salvos de um navio cruzeiro, o Explorer, que naufragou nas águas do Antártico depois de ter chocado com um icebergue.

Em 2008, morria, aos 83 anos, Rogério Mendes de Moura, fundador da editora Livros Horizonte, em Lisboa. Rogério Mendes de Moura fundou a editora Livros Horizonte em 1953 em Lisboa e foi homenageado em 2006 com o Prémio Carreira pela União dos Editores Portugueses. Morria, aos 60 anos, também o diretor de orquestra britânico Richard Hickox, vítima de um ataque cardíaco, em Cardiff (País de Gales). Hickox estava a preparar uma nova produção de "Riders to the Sea", de Ralph Vaughan Williams.

Em 2009, morria, com 82 anos, Elizabeth Söderstrom, soprano sueca, intérprete privilegiada de Richard Strauss.

Em 2011, morria, aos 63 anos, Montserrat Figueras, soprano espanhola que dedicou grande parte da carreira à música antiga.

Em 2012, morria Larry Hagman, ator norte-americano que ficou célebre por ter desempenhado o papel de J.R. Ewing na série televisiva "Dallas". Tinha 81 anos.

Em 2017, morria, aos 53 anos, em Lisboa, João Ricardo, ator e encenador.

Em 2019, o Flamengo, orientado por Jorge Jesus, conquistava pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois, ao vencer o River Plate por 2-1.

Lusa/Fim.