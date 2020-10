Este dia é dedicado a São Lucas, Evangelista, discípulo de São Paulo.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 23, às 14:23.

O Sol nasce às 07:49 e o ocaso regista-se às 18:53.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 04:57 e 17:19, a baixa-mar, às 10:43 e 23:07.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Balança, destacando-se o jesuíta português padre Manuel da Nóbrega (1517), os artistas italianos Luca Giordano (1632) e Canaletto, Giovanni António Canal (1697), o escritor francês Choderlos de Laclos (1741), o escritor alemão Heinrich von Kleist (1777).

Em 1739, o escritor português António da Silva, "O Judeu", autor de "Guerras do Alecrim e Manjerona", era executado por ordem da Inquisição. Em 1811, morria o médico e psicólogo francês, Alfred Binet. Em 1830, por decreto de D. Pedro IV, a bandeira portuguesa passava a apresentar uma faixa azul, em cruz, entre o escudo e o fundo branco. Em 1867, os EUA tomavam posse do Alasca.

Em 1868, era fundada a Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa. Em 1893, morria o compositor francês, Charles Gounod, autor da ópera "Fausto". Em 1910, um decreto abolia os títulos nobiliárquicos em Portugal. Em 1931, morria o cientista Thomas Alva Edison.

Em 1941, morria Manuel Teixeira Gomes, escritor, diplomata e presidente da República Portuguesa em 1923-25, autor de "Novelas Eróticas", "Maria Adelaide", "Sabina Freire". Em 1944, tropas soviéticas invadiam a Checoslováquia. Em 1945, começava o julgamento de criminosos nazis no Tribunal de Nuremberga.

Em 1952, era fundado o Liceu de Oeiras, hoje Escola Secundária Sebastião e Silva. Em 1955, morria o filósofo espanhol José Ortega Y Gasset. Em 1978, o presidente dos EUA, James Carter, aprovava a construção dos elementos fundamentais da bomba de neutrões, mas não o fabrico do engenho. Em 1985, o poeta e ativista negro sul-africano Benjamin Moloise, 30 anos, era enforcado na prisão central de Pretória.

Em 1989, era lançada a missão espacial Galileo. Em 1991, oito das doze Repúblicas soviéticas assinavam o tratado de união económica. Em 1997, era inaugurado o Museu Guggenheim de Bilbao, Espanha. Em 1999, a Indonésia aceitava os resultados do referendo de 30 de agosto em Timor-Leste e anulava o Decreto de anexação do território.

Em 2001, o Prémio Sakharov era atribuído ao bispo de Lubango, D. Zacarias Camuenho. Em 2002, o poeta português, Casimiro de Brito, recebia o Prémio Leopold Senghor, na sua 1.ª edição. Em Itália, realizava-se uma greve geral, contra a política social do governo de Silvio Berlusconi.

Em 2003, o juiz do processo Casa Pia determinava a libertação do advogado Hugo Marçal, que se encontrava detido preventivamente. No mesmo dia, morria, aos 64 anos, o escritor e jornalista espanhol Manuel Vázquez Montalbán, criador do detetive Pepe Carvalho, autor de "Galíndez", "Autobiografia do General Franco" e "La Aznaridad".

Em 2004, os juízos de ação executiva iniciavam a atividade, mais de um ano após a entrada em vigor da legislação que lhes dera origem. No mesmo dia, morria, aos 54 anos, Ansar Tibuyev, vice-presidente do Governo de Karachaevo-Cherkessia, num atentado na capital da república do Cáucaso.

Em 2005, José Sócrates garantia o avanço da coincineração de resíduos industriais perigosos nas cimenteiras de Souselas e Outão. O Prémio Nacional de Investigação era atribuído à equipa do IPO do Porto. E morria, aos 82 anos, Alexander Yakovlev, historiador russo, ideólogo da "glasnost".

Em 2006, morria, aos 42 anos, Manuela Rebelo, jornalista brasileira, repórter da Antena 1.Em 2007, mais de 200 mil pessoas participavam, em Lisboa, na manifestação nacional convocada pela CGTP, em protesto contra a situação económica e social do país e as políticas europeias, como a flexigurança. A manifestação decorreu no mesmo dia da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da UE, também em Lisboa. O presidente em exercício da UE, José Sócrates, anunciava um acordo entre representantes das confederações patronais e sindicais da Europa em torno da modernização do mercado de trabalho e dos princípios da "flexigurança". Realizava-se o primeiro leilão de emissões de dióxido de carbono em Portugal, para vender 350 mil toneladas de emissões.

Em 2011, João Ricardo Pedro tornava-se o primeiro português a ser distinguido com o Prémio LeYa, pelo romance inédito "O teu rosto será o último". Morria Andrea Zanzotto, poeta, considerado um dos mais importantes das letras italianas atuais. Tinha 90 anos. Morria, com 85 anos, Maria do Rosário Coelho, cantora lírica.

Em 2015, o atleta do Benfica João Pereira vencia o triatlo de Antalya, na Turquia, conquistando o primeiro triunfo da carreira numa prova da Taça do Mundo da modalidade.

Em 2016, morria, aos 98 anos, António Maria Baptista Fernandes, médico pioneiro na cirurgia plástica e estética em Portugal.

Em 2017, com apenas 18 anos, Mile Svilar, do Benfica, tornava-se no guarda-redes mais jovem de sempre a estrear-se na Liga dos Campeões, num jogo frente ao Manchester United.

Em 2019, morria, aos 67 anos, Rui Jordão, ex-futebolista nascido em Angola que passou pelo Benfica e pelo Sporting.

Lusa/Fim.