Os nascidos nesta data pertencem ao signo Escorpião, destacando-se o cineasta norte-americano Martin Scorsese (1942).Nesta data, em 1525, morria D. Leonor, fundadora das misericórdias em Portugal. Em 1717, era lançada a primeira pedra do convento de Mafra. Em 1800, o Congresso norte-americano reunia-se, pela primeira vez, em Washington DC. Em 1822, morria o escultor português Joaquim Machado de Castro.Em 1903 os irmãos Wright concretizavam, na Carolina do Norte, o primeiro voo de uma aeronave com motor próprio. Em 1910, o Governo da I República tomava a marcha heroica "A Portuguesa", de Alfredo Keil, para Hino Nacional. Em 1917, a atriz Amélia Rey Colaço estreava-se no teatro, na peça "Marianela", no antigo Teatro de D. Amélia. 1951 - Fundação da União Zoófila.

Em 1966, a Assembleia-geral da ONU aprovava a resolução de condenação da guerra colonial portuguesa, considerando-a "um crime contra a humanidade e uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais".

Em 1984, a Amnistia Internacional revelava queixas de prática de tortura, em mais de metade dos 159 países das Nações Unidas. Em 1986, um comando da organização francesa de extrema esquerda Acção Directa assassinava a tiro, em Paris, o presidente da Renault, Georges Besse, 59 anos.Em 1989, morria, aos 67 anos, o musicólogo português João de Freitas Branco. Na mesma data, a Roménia, num gesto sem precedentes, encerrava a fronteira com a Hungria. Em 1991, morria, aos 78 anos, Gustave Husak, antigo presidente da Checoslováquia, que tomara o lugar de Dubcek após a liquidação da Primavera de Praga, em 1968, pelas forças de Moscovo.Em 1993, morria em Lisboa o escritor, ensaísta, crítico e professor Mário Dionísio. No mesmo dia, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovava, com 234 votos contra 200, o acordo de comércio livre na América do Norte, NAFTA. Em 1994, Vítor Constâncio, presidente da Lisboa-94 Capital Europeia da Cultura, recebia, em Paris, o título de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra.Em 1997, um atentado reivindicado pelo grupo Gama'at Islamya matava 68 pessoas, em Luxor, Egito. Em 2000, morria, aos 96 anos, o embaixador António Leite de Faria, e a Jugoslávia restabelecia relações diplomáticas com os EUA, Reino Unido, França e Alemanha, interrompidas desde 1999.

Em 2003, os 124 militares da GNR e 14 jornalistas portugueses chegavam à cidade de Nassiriyah, no Iraque. No mesmo dia, o filósofo francês Jacques Derrida abria o seminário internacional sobre a sua obra, uma das últimas iniciativas de Coimbra Capital Nacional da Cultura 2003.

Em 2004, a Alta Autoridade para a Comunicação Social concluía ter havido "pressão ilegítima" do ministro Rui Gomes da Silva no processo que culminara na saída de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI. E o Conselho de Segurança da ONU prolongava a missão em Timor-Leste até 20 de maio de 2005.

Em 2005, Portugal assegurava, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, não ter havido voos de aparelhos da CIA em território português, "desde a tomada de posse" do XVII Governo. Neste dia, a UNESCO instituía o Dia Mundial da Filosofia. E o foguetão Ariane-5, lançado do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, punha em órbita dois satélites de comunicações.

Em 2006, a Audiência Nacional espanhola condenava o etarra Belén Gonzalez Peñalva a 187 anos e oito meses de prisão pelo assassínio de três pessoas, em 12 de julho de 1985 em Madrid. O antigo ditador uruguaio Juan Maria Bordaberry era detido em Montevideu, um dia depois de ter sido processado pelo desaparecimento e assassínio de opositores ao regime militar em 1976. O presidente norte-americano, George W. Bush, visitava Hanói para participar na cimeira de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico -- APEC. Tratava-se da primeira visita de um presidente republicano ao Vietname. O deputado socialista Miranda Calha era eleito presidente da Comissão de Segurança e Defesa da Assembleia Parlamentar da NATO, substituindo o republicano norte-americano Joel Hefley, enquanto o músico britânico Peter Gabriel era nomeado Homem da Paz 2006 durante uma cimeira de laureados do Prémio Nobel da Paz reunidos em Roma. O Expresso, do grupo Impresa, era eleito o semanário europeu com o melhor design de 2006 na 8.ª edição dos European Newspaper Design Awards, evento que distingue anualmente os melhores formatos da imprensa internacional. Morriam Ference Puskas Biro, 79 anos, futebolista húngaro, antiga estrela do Real Madrid, e Mário Sottomayor Cardia, 65 anos, resistente antifascista, fundador do PS, ministro da Educação nos dois primeiros Governos constitucionais.

Em 2007, o médico português Luís Horta era designado para presidir nos próximos dois anos à subcomissão de laboratórios da Agência Mundial Antidopagem, enquanto Rosa Mota irá continuar por igual período na Comissão de Atletas.

Em 2008, o escritor português Adalberto Alves era laureado pela UNESCO com o Prémio Sharjah 2008, que visa distinguir quem tenha contribuído de forma relevante para a promoção, preservação e revitalização da cultura árabe no mundo. O avançado Pauleta, melhor marcador da história da seleção portuguesa de futebol, com 47 golos, mais seis do que o "rei" Eusébio, anunciava oficialmente o final da sua carreira, numa entrevista publicada no diário francês "Le Parisien".

Em 2011, morria, aos 84 anos, o arquiteto António Pardal Monteiro.

Em 2013, o alemão Sebastian Vettel (Red Bull), virtual campeão do Mundo vencia o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin, tornando-se o primeiro a vencer oito provas consecutivas num Mundial. Morria, aos 94 anos, Doris Lessing, escritora prémio Nobel da Literatura em 2007.

Em 2014, morria, aos 88 anos, o meteorologista Anthímio Azevedo.

Em 2017, morria, aos 50 anos, em Istambul, Naim Suleymanoglu, antigo halterofilista turco tricampeão olímpico (1988, 1992 e 1996).

Em 2018, morria, aos 82 anos, José Loureiro dos Santos, general e antigo ministro da Defesa Nacional e ex-Chefe do Estado-Maior do Exército.

