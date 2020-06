No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 13:02, a baixa-mar às 06:29 e 18:53.

Gémeos é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o comediante britânico Stan Laurel (1890), a antiga presidente e ex-diretora do Washington Post Katharine Graham (1917), o fotógrafo Irving Penn (1917), a escritora norte-americana Joyce Carol Oates (1938), o músico Tupac Shakur (1971).Nesta data, em 1373, D. Fernando de Portugal e Eduardo III de Inglaterra assinavam o Acordo de Westminster. Em 1853, era aprovado o projeto de construção da linha de caminho de ferro entre Lisboa e Porto. Em 1910, o Governo português determinava que o Castelo de S. Jorge passasse a ser monumento nacional. Em 1917, realizava-se o primeiro congresso dos sovietes.Em 1960, as autoridades portuguesas reprimiam a manifestação anticolonial em Mueda, Moçambique Em 1963, a soviética Valentina Tereshkova, a primeira mulher astronauta da história, partia para o espaço. Em 1973, Espinho era elevada a cidade e o dirigente soviético Leonid Brejnev chegava aos EUA para se reunir com o presidente Richard Nixon.Em 1976, na cidade dormitório de Soweto (South West Townships), nos arredores de Joanesburgo, África do Sul, eclodiam revoltas contra o apartheid. Perderam a vida mais de 600 cidadãos negros e apenas três brancos. Em 1977, morria Werner von Braun, cientista alemão naturalizado norte-americano, que desenvolvera a tecnologia dos primeiros mísseis.