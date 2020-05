Este dia é dedicado a Santo Antonino, bispo.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Minguante. Quarto Minguante, dia 14, às 15:03.

O Sol nasce às 06:29 e o ocaso regista-se às 20:38.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 06:09 e 18:27, a baixa-mar às 11:53 e 00:20.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Touro, destacando-se Fred Astaire (1899), o compositor Dimitri Tiomkin (1899), o produtor cinematográfico David O. Selznick (1902), o compositor norte-americano Milton Babit (1916), o declamador português João Villaret (1913), o cineasta Jim Abrahams (1944), o músico Donovan (1946), Sid Vicious (1957), o líder dos Sex Pistols, Bono (1960), o vocalista dos U2, e a supermodelo Linda Evangelista (1965).

Em 1869, era inaugurada, em Promontory Point, no Estado de Utah, a ligação ferroviária da América do Norte, estabelecida pela Union Pacific e a Central Pacific Lines. Em 1937, o navio Creoula era lançado à água. O Creoula é um lugre de quatro mastros construído nos estaleiros da Cuf para a Parceria Geral das Pescarias.

No mesmo dia, em 1940, forças alemãs de Hitler invadiam a Bélgica, Luxemburgo e Holanda, colocando as divisões em torno da célebre Linha Maginot. Um mês mais tarde as forças nazis entrariam em Paris.

Em 1967 morria, aos 91 anos, a atriz portuguesa Palmira Bastos. Em 1984, morria, aos 41 anos, o ciclista português Joaquim Agostinho. Em 1985 terminava, em Albufeira, o julgamento de Al Awad, com a condenação a três anos de prisão por uso de passaporte falso. Suspeito de ter cometido o atentado de Montechoro, que vitimou o dirigente da OLP Issam Sartawi, Al Awad foi ilibado, pois o júri deu como não provada a autoria do crime.

Em 1986, o fogo destruía o Teatro Maria Vitória, no Parque Mayer, em Lisboa. No mesmo dia, era dominado o incêndio no reator da central nuclear de Chernobyl, na URSS, atual Ucrânia. Em 1990, era aprovada a extinção da Reforma Agrária.

Em 1991, João Paulo II chegava a Lisboa para uma visita de quatro dias. Na mesma data, Rocha Vieira assumia as funções de Governador de Macau. Em 1993, a escritora portuguesa Maria Judite de Carvalho ganhava o Grande Prémio de Crónica da APE, com o livro "Este Tempo".

Em 1994, Nelson Mandela, líder do ANC e herói da resistência ao regime de apartheid, tomava posse como presidente da África do Sul. Mandela foi o primeiro presidente eleito no país por sufrágio universal. Na mesma data, chegava ao aeroporto de Lisboa um delegação de 43 timorenses pró-integracionistas, chefiada pelo embaixador itinerante da Indonésia, Lopes da Cruz. Foram recebidos com ovos podres por um grupo de manifestantes.

Em 1996, o escritor e jornalista espanhol Francisco Umbral era distinguido com o Prémio Príncipe das Astúrias de Literatura. Em 1997, o computador Deep Blue, da IBM, vencia o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Em 1999, milícias pró-integracionistas lançavam a violência em Díli, capital de Timor-Leste.

Em 2003, morriam oito pessoas na guerra de bandos pelo controlo do tráfico de droga, nas favelas do Rio de Janeiro. E o chefe da assembleia suprema da revolução islâmica no Iraque, o líder xiita Mohammad Bager Hakim, chegava ao país, após 23 anos de exílio no Irão.

Em 2004, era apresentada a proposta para o novo regime de atribuição de subsídio de desemprego. Em Lisboa, começava o debate instrutório do Processo Casa Pia. E o Tribunal Especial para os crimes em Timor-Leste, durante a ocupação, emitia um mandado de captura sobre o general Wiranto, ministro da Defesa da Indonésia em 1999. Em 2005, era inaugurado em Berlim o Memorial do Holocausto em homenagem aos seis milhões de judeus assassinados pelo regime nazi.

Em 2006, a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças aprovava a criação da Unidade de Apoio Técnico Orçamental para acompanhar a execução do orçamento. O Relatório Técnico sobre a Sustentabilidade da Segurança Social previa que as despesas com as pensões iriam duplicar em 44 anos, passando de 5,5 por cento do PIB em 2006, para 9,6 por cento em 2050. O empresário Patrick Monteiro de Barros suspendia as negociações para a construção da refinaria Vasco da Gama, em Sines. E a Agência Espacial Europeia (ESA) confirmava a chegada da nave Vénus Express à órbita do planeta. No mesmo dia, morria, aos 83 anos, Alexandre Zinoviev, escritor russo, antigo dissidente, autor de "O Futuro Radioso".

Em 2007, Rússia e Cazaquistão assinavam um acordo para a construção do primeiro centro internacional de enriquecimento de urânio. A poetisa peruana Blanca Varela vencia o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Morriam Jovan Manovi, 29 anos, basquetebolista croata, jogou em Portugal entre 2002 e 2003, assassinado; Maria Judite Mendes Pinto de Abreu, 91 anos, primeira presidente da Câmara de Coimbra eleita após o 25 de abril; e João Oliveira, 57 anos, mestre de equitação.

Em 2009, Santiago de Compostela atribuía o nome de Zeca Afonso a um parque da cidade.

Em 2016, morria, com 74 anos, João Palma, músico brasileiro, considerado um dos fundadores da Bossa Nova.

Em 2018, morria, aos 74 anos, Clara Menéres, escultora cuja vida e obra ficaram marcadas pela religiosidade.

Em 2019, morria, aos 67 anos, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro em vários governos em Espanha e antigo número um do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol).

Lusa/Fim.