No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 11:54 e 00:16, a baixa-mar às 05:15 e 17:42.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Touro, destacando-se Catarina A Grande, Imperatriz da Rússia (1729), o barão Manfred Von Richtofen (1892), o pediatra norte-americano Benjamin Spock (1903) e o cantor norte-americano Bing Crosby (1904), o cineasta indiano Satyajit Ray (1921).Nesta data, em 1526, era constituída a Liga Protestante da Alemanha. Em 1668, a França e a Espanha assinavam a paz de Aix-La-Chapelle. Em 1813, Napoleão Bonaparte derrotava a Rússia e a Prússia na Batalha de Lutzen, na Alemanha. Em 1895, o território britânico em África, a sul do Zambeze, era reorganizado sob o nome de Rodésia.No dia 02 de maio de 1941, a comissão de comunicações do Senado norte-americano aprovava o plano que previa o início regular das transmissões comerciais de televisão nos EUA. Em 1945, Berlim rendia-se às forças soviéticas, no termo da II Guerra Mundial. Em 1972, morria, aos 77 anos, J. Edgar Hoover, "patrão" do FBI. Em 1982, submarinos britânicos torpedeavam o cruzador argentino General Belgrano.Em 1983, o espanhol Juan Fernandez Krohn era condenado em Vila Nova de Ourém a seis anos e meio de prisão pela tentativa de assassínio de João Paulo II (em 12 de maio de 1982, em Fátima).Em 1984, a África do Sul, Portugal e Moçambique assinavam o acordo tripartido sobre Cahora Bassa. Em 1990, o Parlamento checoslovaco abolia a pena de morte. Em 1991, o Papa divulgava a encíclica Centesimus Annus.Em 1992, a Comunidade Europeia e a EFTA assinavam, no Porto, o acordo do Mercado Económico Europeu. Na mesma data, morria, aos 67 anos, o violinista húngaro Arpad Gerecz. Em 1993, suicidava-se o antigo primeiro-ministro francês Pierre Bérégovoy.