Almanaque Lusa - 01 de agosto

Hoje é sábado, 01 de agosto, ducentésimo décimo quarto dia do ano, Dia Mundial do Aleitamento Materno e Dia Mundial do Cancro do Pulmão. Faltam 152 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a São Félix de Gerona e a Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo, Doutor da Igreja.Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 03, às 16:59.