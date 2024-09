"No total dos três dias, foram admitidas 296 utentes e realizados 35 partos, 10 dos quais cesarianas", indicou hoje à agência Lusa a ULS de São José, onde se integra a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), sem especificar se estes números são acima da média.

De acordo com a entidade, nove mães e os seus bebés foram transferidos para os hospitais da sua área de residência.

A ULS de São José acrescentou que entre as 00:00 e as 08:00 de hoje foram realizados três partos, dois dos quais cesarianas, tendo duas mães e os seus recém-nascidos sido transferidos para as unidades hospitalares da área de residência.

O acesso às urgências hospitalares durante este fim de semana esteve bastante condicionado, com 12 urgências encerradas no sábado e 17 no domingo, segundo os dados disponíveis na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os efeitos foram particularmente visíveis na margem Sul do Tejo relativamente à obstetrícia e ginecologia, com os encerramentos das urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Também nesta zona fecharam as urgências pediátricas do hospital do Barreiro e do hospital de Setúbal.

Ainda na região de Lisboa e Vale do Tejo os utentes tiveram de procurar alternativas, face ao encerramento da urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, da urgência de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e da urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santarém.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a Direção Executiva do SNS alertou a população para "constrangimentos nos serviços de urgência" durante o fim de semana e pediu aos utentes para "ligarem sempre para a linha SNS24/SNS Grávida 808 24 24 24 antes de se dirigirem a um hospital".

Segundo o SNS, sete urgências de obstetrícia/ginecologia estão hoje encerradas.

As urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital de Santarém, do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e do Hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, estão fechadas esta segunda-feira.

