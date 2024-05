Os dados, hoje apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em reunião com o Presidente, Lula da Silva, e com governadores no Palácio do Planalto, demonstram que o Brasil voltou aos níveis pré-pandemia em termos de alfabetização nesta faixa etária.

Em 2019, 55% das crianças entre os sete e os oito anos no Brasil estavam alfabetizadas.

Ainda assim, os dados de 2023 mostram que vários estados brasileiros, principalmente do norte e nordeste do país, têm mais de metade de crianças, entre os sete e os oito anos, analfabetas.

O Ministério da Educação do Brasil ambiciona elevar o número para 80% até 2030, frisou Camilo Santana.

Um valor, que segundo o Presidente brasileiro, Lula da Silva, "é uma coisa nobre, mas uma coisa pequena".

Temos que chegar a 100%", disse Lula da Silva.

