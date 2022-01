Alberto Nambeia conseguiu 405 votos válidos num universo de 806 votantes, o que perfaz o correspondente a mais de 50% de votos dos delegados ao sexto congresso do PRS, que decorre na localidade de Gardete, arredores de Bissau, desde segunda-feira.

Nos lugares seguintes figuraram os dirigentes Mário Fambé, com 110 votos, Dionísio Cabi com 101, Florentino Mendes Pereira com 80, Artur Sanhá com 56, Certorio Bioté com 30, Augusto Poquena com 16 e Sori Djaló com dois votos.

"Com estes resultados, o candidato Alberto Nambeia venceu o sexto congresso com 50% mais dois votos", declarou Carlos Biagué.

O porta-voz da comissão eleitoral do sexto congresso do PRS convidou os militantes a regressarem à sala depois de almoço para a conclusão dos trabalhos ainda hoje.

Após o anúncio dos resultados, a sala do congresso foi literalmente tomada pela animação com música tradicional guineense.

É aguardado que Alberto Nambeia faça o seu discurso de vitória ainda hoje.

Nenhum dos candidatos dados como derrotados comentou os resultados, embora o mandatário de Mário Fambé, Tibna Na Wana, tenha dito, inicialmente, que à luz dos estatutos teria de haver uma segunda volta.

O porta-voz da comissão eleitoral, Carlos Biagué, disse que Alberto Nambeia venceu o congresso "logo à primeira volta".

MB // VM

Lusa/Fim