De acordo com o estudo "Covid-19: Impactos económicos e sociais em Angola", do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola, a crise pode trazer grandes oportunidades de negócio para a agricultura (a familiar em particular) e do comércio de bens alimentares.

"Com a diminuição das importações estes setores poderão beneficiar de uma procura adicional pelo que achamos o foco da proteção do Governo às empresas deve priorizar estes dois setores como formas de garantir a segurança alimentar e impedir a agudização da pobreza extrema que poderá facilmente resvalar para episódios de fome, principalmente nos centros urbanos", defendem os investigadores do CEIC.