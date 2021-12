Mais de 16.000 novos casos foram registados nas últimas 24 horas, elevando o número total para 3.004.203, de acordo com o Instituto Nacional para Doenças Transmissíveis sul-africano (NICD, na sigla original).

O número total de mortes é de 89.944, incluindo 25 desde quinta-feira.

"Este aumento representa uma taxa positiva de 24,3%", disse o NICD, na sua atualização diária, registando também um aumento nas admissões hospitalares, com 279 novas entradas.

O ministro da Saúde sul-africano, Joseph Phaahla, tinha anunciado hoje que o país entrou na sua quarta vaga da pandemia de covid-19, impulsionada pela nova variante Ómicron.

Na quinta-feira, foram registadas 11.535 novas infeções, em comparação com 2.273 na segunda-feira. A grande maioria dos casos recentes na África do Sul são agora atribuídos à Omicron.

A maioria foi detetada na província mais populosa de Gauteng (72%), que inclui Joanesburgo e a capital, Pretória.

Segundo as autoridades sanitárias, está a ser observado um pico de infeções em crianças.

Muitos pacientes estão a mostrar sintomas ligeiros até agora, mas os especialistas esperam casos mais graves nas próximas semanas.

A covid-19 provocou pelo menos 5.233.111 mortes em todo o mundo, entre mais de 263,61 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

