"Houve acordo e esforços de colaboração feitos entre a África do Sul e as autoridades moçambicanas para que os testes de antigénios do porto de entrada de Moçambique sejam aceites com condições e medidas especificadas para proteger a segurança do público e salvaguardar a autenticidade", adiantou à Lusa o porta-voz ministerial Popo Maja.

O acordo, com efeito imediato, foi alcançado na tarde de quinta-feira entre o ministro do Interior da África do Sul, Aaron Motsoaledi e o seu homólogo moçambicano, em articulação com os ministros da Saúde, referiu a mesma fonte, após uma semana de filas de espera com vários quilómetros na principal fronteira entre os dois países devido à aplicação de protocolos de contenção da covid-19.