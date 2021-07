Segundo a organização regional, África soma também 4.989.827 recuperações desde o primeiro caso registado no continente, no Egito, em 14 de fevereiro de 2020.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2.678.634 casos e 74.081 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.090.909 casos e 62.628 mortes.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu os 1.634.807 infetados com o vírus SARS-CoV-2 e cerca de 48.768 mortes associadas à doença.

A África Oriental contabiliza 737.499 infeções e 15.521 mortos e a região da África Ocidental regista 490.220 mil casos de infeção e 6.493 mortes. A África Central é a que tem menos casos de infeção e de mortes, 194.039 e 3.057, respetivamente.

O Egito, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 16.306 mortes e 282.421 infetados, seguindo-se a Tunísia, com 15.601 óbitos e 455.091 casos, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infeções em todo o continente, 535.974 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 9.336 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Etiópia, com 4.335 vítimas mortais e 276.598 infeções, e a Argélia, com 3.775 óbitos e 142.447 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 923 óbitos e 82.346 casos de infeção e Angola contabiliza 920 mortes associadas à doença e 39.375 infetados acumulados desde o início da pandemia.

Cabo Verde regista 289 mortes associadas à doença e 32.788 infeções, a Guiné Equatorial 122 óbitos e 8.775 casos, a Guiné-Bissau contabiliza 70 mortos e 3.901 infetados e São Tomé e Príncipe 37 óbitos e 2.383 infeções.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.987.613 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

