Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 8.159 casos e houve mais 6.041 recuperados.

No total, o continente soma 1.275.815 casos de infeção e 1.015.865 doentes já recuperaram, havendo assim 259.950 casos ativos, mais 2.118 nas últimas 24 horas.

O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, com 680.495 infeções e 15.592 mortos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 633.015 casos e 14.563 vítimas mortais.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 239.016 pessoas infetadas e 8.762 mortos e, na África Ocidental, o número de infeções subiu para 162.590 e o de vítimas mortais para 2.442.

Na região da África Oriental, o número de casos de covid-19 é de 138.765 e 2.754 mortos, e na África Central estão contabilizados hoje 54.949 casos e 1.046 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.479 mortos e 99.425 casos, seguindo-se a Argélia, com 1.531 mortos e 45.469 casos.

Marrocos contabiliza hoje 66.855 infetados e 1.253 vítimas mortais.

Nos seis países mais afetados estão também a Nigéria, com 54.587 infetados e 1.048 mortos, e o Sudão, onde estão registados 13.189 infetados e 823 mortos.

Entre os países africanos lusófonos, Moçambique contabiliza 4.207 casos e 26 mortos, Cabo Verde tem 4.125 casos e 41 mortos e Angola 2.805 casos e 113 mortos.

A Guiné-Bissau soma 2.245 infeções e 38 mortos e São Tomé e Príncipe conta 896 casos e 15 vítimas mortais.

A Guiné Equatorial, que está integrada na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), regista 4.965 pessoas infetadas e 83 mortes, segundo os dados divulgados na terça-feira.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

VM // MAG

Lusa/Fim