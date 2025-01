De acordo com o relatório sobre 'O Estado da Energia Africana em 2025', o "acesso à eletricidade continua a ser uma meta distante, particularmente nas áreas rurais, onde a conectividade é limitada ou não existe".

A eletrificação do continente africano, essencial para a industrialização e o desenvolvimento económico, "tem sido adiada pelos elevados custos de ligação à rede, baixo nível de rendimento, fracas infraestruturas de distribuição local e por uma procura intermitente de eletricidade", aponta-se no relatório.

Os custos económicos de ter uma ligação à eletricidade são, eles próprios, uma dificuldade, já que os utilizadores não garantem uma utilização constante, "podendo reduzir a utilização para baixar os seus custos", o que torna o processo de eletrificação pouco atraente para as grandes empresas energéticas.

Esta disparidade, salienta-se ainda no documento, "demonstra a necessidade de investimentos e do desenvolvimento de uma infraestrutura que consiga colmatar esta diferença e melhore as condições de vida no continente".

O relatório destaca o papel estratégico de África na transição energética global, em especial nos setores do petróleo, do gás e das energias renováveis, mas aponta a dualidade vive, já que por um lado "tem um imenso potencial para as energias renováveis", mas por outro, lida com as realidades "da geração de energia fóssil e do baixo acesso à energia".

MBA // ANP

Lusa/Fim