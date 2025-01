Segundo o 'site' da ANA, até cerca das 18:00, foram canceladas 15 chegadas e 13 partidas, havendo também registo de várias ligações atrasadas ao longo do dia.

A ANA alerta que "as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação" do aeroporto e aconselha os viajantes a consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo devido ao vento forte até às 15:00 de terça-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está previsto "vento forte de sudoeste, com rajadas até 75 km/h, aumentando até 85 km/h" na terça-feira.

O IPMA emitiu também alerta amarelo devido à precipitação para as regiões montanhosas e para a costa sul.

As costas norte e sul da Madeira vão também estar sob aviso laranja devido à agitação marítima na terça-feira.

