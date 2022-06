"A OneLegal é uma plataforma inovadora de serviços jurídicos que integra sociedades de advogados e advogados em nome individual, com presença há muitos anos no mercado lusófono, nomeadamente em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste", refere aquela entidade em comunicado.

Criada num ambiente já pós pandemia, a plataforma surge da necessidade de estes advogados "formalizarem uma relação profissional existente entre todos, potenciando a prestação de um serviço único e agregador de todas as jurisdições onde estão presentes", adianta-se na nota.

Deste modo, a OneLegal "vem dar corpo a uma atividade conjunta, desde há muito vocacionada para prestar um serviço de alta qualidade a nível legal na advocacia empresarial, com uma visão abrangente das várias jurisdições lusófonas onde estão presentes", e permite "responder aos desafios exigentes" dos clientes em vários setores, "em tempo real e de maneira inclusiva", acrescenta.

O advogado Rui Amendoeira, um dos fundadores da plataforma OneLegal, citado na nota, destaca a importância de apostar nestas "jurisdições históricas e linguisticamente unidas", e realça que os membros da plataforma estão "vocacionados para um trabalho junto de investidores internacionais", em setores de desenvolvimento económico, como infraestruturas, banca, energia, oil&gas, imobiliário e construção, transportes, projetos, contratos comercias, societário, direito público, restruturações, insolvências e recuperação de dívidas e clientes privados.

"Conseguirmos prestar um serviço de assessoria legal, por via digital, aproxima os clientes dos advogados e facilita o fluxo de trabalho, garantindo parcerias eficazes, com marcações de reunião por meios digitais através do nosso site, ou webinars que promovem debates sobre questões importantes a estes países de língua oficial portuguesa", refere.

Os advogados que fazem parte da OneLegal pertencem ainda a diversas associações e redes profissionais e setoriais de "importância vital para a economia dos países onde estão presentes".

Assim, para Rui Amendoeira "uma das grandes vantagens deste projeto, e razão da sua existência, é tornar real um modelo de prestação único. A plataforma OneLegal agrega sociedades de advogados e advogados com grande experiência nas suas áreas de prática e nas várias jurisdições onde prestam assessoria, conhecendo profundamente as realidades socioeconómicas dos países onde trabalham".

"Cada projeto de cliente é único e requer a combinação perfeita de experiência e 'know-how'. Por isso, nossos advogados são todos independentes e, portanto, a nossa oferta não se restringe a uma marca, a um modelo, ou uma forma de atendimento ao cliente", conclui.

