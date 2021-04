Advogado de Zeca Mutchima queixa-se de "denegação de justiça"

O advogado do líder do Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe (MPPLT), José Mateus "Zeca Mutchima", entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Supremo (TS) angolano, queixando-se de "denegação de justiça" do tribunal da Lunda Norte.