Advogado de ex-governador do Banco de Angola promete recorrer da condenação

Sérgio Raimundo, advogado do ex-governador do Banco Nacional de Angola, Valter Filipe, hoje condenado a oito anos de prisão pelo seu envolvimento no caso "500 milhões", afirmou esperar "tudo" do atual contexto político, garantindo que não vai desistir.