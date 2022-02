"Obviamente que [a reunião] vai ser adiada. O grupo parlamentar não está constituído. Aguardamos a eleição dos deputados do círculo da Europa", disse António Costa, à entrada para a sede do PS, em Lisboa, pouco antes do início de uma reunião da Comissão Política do partido.

Fonte da direção socialista disse à agência Lusa que a reunião da Comissão Política do PS de hoje apenas se destina a fazer uma avaliação da conjuntura resultante das eleições legislativas.

Os nomes a propor para a liderança da bancada e para a sucessão de Ferro Rodrigues no cargo de presidente da Assembleia da República deveriam resultar de uma reunião prevista para a próxima segunda-feira entre o secretário-geral do PS e os deputados da nova bancada do PS no parlamento.

