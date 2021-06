O boletim diário da Autoridade de Saúde açoriana indica ainda que também, nas últimas 24 horas, foi registado um total de 18 recuperações na ilha de São Miguel.

Quanto aos novos casos detetados são resultantes de 3.857 análises realizadas nos laboratórios de referência da região.

Dois dos novos casos "referem-se a passageiros com testes positivos ao 6º dia e à chegada ao arquipélago" e "os restantes em contexto de transmissão comunitária", explica ainda o comunicado.

Assim, em São Miguel, o concelho de Ponta Delgada foi aquele que registou maior número de novos casos, com 19 novos doentes com covid-19 (oito no Pilar da Bretanha, quatro em São Roque, dois em São Pedro, dois em São José, dois na Fajã de Baixo e um nos Arrifes).

Já o concelho da Ribeira Grande regista hoje cinco novos casos (três em Rabo de Peixe, um na Ribeirinha e um na Ribeira Seca).

Nas Flores, o caso positivo foi diagnosticado em Santa Cruz e é referente a um viajante, não residente, com análise positiva ao 6º dia.

Em São Miguel, há também um caso referente a passageiro, residente, com teste positivo à chegada, e os restantes casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária.

Hoje estão internados 13 doentes (mais três do que na terça-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, três dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

O arquipélago conta presentemente com 267 casos positivos ativos, sendo 265 em São Miguel, um nas Flores e um no Faial.

Não há cadeias de transmissão local ativas na região.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.767 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.337 pessoas e falecido 33.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 04 de junho foram administradas nos Açores 146.999 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 92.036 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose e 54.963 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

APE // MCL

Lusa/fim