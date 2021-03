No seu boletim diário, aquela entidade explica que "todos os casos foram registados em contexto de transmissão comunitária, em São Miguel, no concelho da Lagoa, sendo três no Rosário e um em Santa Cruz".

Nas últimas 24 horas registou-se uma recuperação, em São Roque do Pico, e continuam internados três doentes no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.

Hoje há 1.236 vigilâncias ativas e permanece ativa a cadeia de transmissão local na ilha do Pico.

Os Açores contam atualmente com 100 casos positivos ativos, dos quais 96 em São Miguel, dois na Terceira e dois no Pico.

Há um ano surgia na Terceira o primeiro caso positivo de covid-19 nos Açores e até hoje já foram diagnosticados na região 4.004 casos, 3.768 recuperações e 29 óbitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.684 pessoas dos 814.257 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

