No seu comunicado diário aquela entidade explica que 34 novos casos foram detetados em São Miguel, um no Faial, um no Pico e um na Terceira, resultantes de 873 testes realizados.

Em São Miguel foram registados 16 novos casos positivos no concelho de Ponta Delgada, seis no da Lagoa, seis no da Ribeira Grande, três no da Povoação, dois no de Vila Franca do Campo e um no de Nordeste.

Na Terceira, foi registado um caso positivo no concelho de Angra do Heroísmo, no Pico há também um novo caso positivo no concelho das Lajes e no Faial há igualmente um novo caso positivo correspondente ao concelho da Horta.

Há cinco doentes internados com covid-19 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com dois em Unidade de Cuidados Intensivos), e um no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo.

O arquipélago regista presentemente 278 casos positivos ativos, sendo 225 em São Miguel, 39 na Terceira, cinco no Faial, quatro no Pico, dois no Corvo, dois nas Flores e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia, os Açores contabilizam 10.466 casos de covid-19, 9.951 recuperações e 48 mortes.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 07 de dezembro, foram vacinadas nos Açores 175.830 pessoas com a primeira dose (74,3%) e 197.309 com a vacinação completa (83,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Até esta data 18.244 utentes receberam o reforço da vacina (3.ª dose).

As autoridades da Madeira e dos Açores divulgam diariamente os seus dados relativos à covid-19, que podem não coincidir com a informação do boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 5.311.914 mortes em todo o mundo, entre mais de 269 milhões de infeções, segundo o mais recente balanço da agência noticiosa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China.

APE // ROC

Lusa/fim