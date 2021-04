Segundo o comunicado da Autoridade de Saúde Regional, dos 33 novos casos, 17 ocorreram no concelho da Ribeira Grande, dois em Ponta Delgada, nove em Vila Franca do Campo, quatro na Lagoa e um caso em Nordeste.

Nas últimas 24 horas, foram também registadas 22 recuperações, todas em São Miguel, sete das quais em Ponta Delgada, oito em Vila Franca do Campo e sete no Nordeste.

Atualmente, estão internados 16 doentes na região, todos no Hospital de Ponta Delgada, estando três em unidade de cuidados intensivos.

Com 157 casos, Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, é o concelho com mais casos ativos de covid-19 no arquipélago.

Os Açores têm hoje 388 casos ativos de covid-19: 378 em São Miguel, cinco em Santa Maria, três na Terceira, um nas Flores e um no Faial.

Desde o início da pandemia foram registados 4.678 casos positivos de covid-19 no arquipélago, tendo-se verificado 4.140 recuperações e 30 mortes.

São Miguel está desde as 00:00 de sexta-feira (01:00 de Lisboa) no patamar de Alto Risco de contágio da covid-19.

Nesse âmbito, a Autoridade de Saúde Regional determinou o encerramento de restaurantes e cafés em São Miguel, enquanto o ensino continuará a ser feito à distância em toda aquela ilha.

Por estarem no nível de Alto Risco, todos os concelhos da ilha de São Miguel ficam ainda com proibição de circulação na via pública entre as 20:00 e as 05:00 durante a semana e entre as 15:00 e as 05:00 ao fim de semana.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.000.955 mortos no mundo, resultantes de mais de 139,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.942 pessoas dos 830.560 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

