No seu boletim diário, a autoridade de aaúde adianta que os novos casos resultam de 624 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e em entidades privadas.

Nas últimas 24 horas, 59 pessoas recuperaram da doença: 57 em São Miguel e duas na Terceira.

Relativamente aos internamentos, a Autoridade de Saúde Regional refere que estão hospitalizadas um total de 17 pessoas com a doença, 16 das quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com oito doentes na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

No Hospital de Santo Espírito, na Terceira, está internada uma pessoa.

Existem presentemente 426 casos ativos na região, sendo 346 em São Miguel, 56 na Terceira, 18 no Faial, quatro no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Desde o início da pandemia, foram detetados até hoje nos Açores 3.647 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 26 óbitos e 3.060 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // VAM

Lusa/fim