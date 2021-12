Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, nas últimas 24 horas foram "diagnosticados 20 novos casos positivos", dos quais "18 em São Miguel e dois na Terceira, resultantes de 1.095 testes realizados".

Na ilha de São Miguel, 12 casos foram registados no concelho de Ponta Delgada, cinco na Lagoa e um na Ribeira Grande, enquanto na ilha Terceira os dois casos foram diagnosticados em Angra do Heroísmo.

O número de internamentos por covid-19 não sofreu alterações, havendo "um doente internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

Verificaram-se 30 recuperações nas últimas 24 horas, 18 na ilha de São Miguel, seis na Terceira, cinco no Faial e uma no Pico.

Os Açores têm agora 285 casos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 225 em São Miguel, 46 na Terceira, seis no Faial, três no Pico, dois no Corvo, dois nas Flores e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados na região 10.372 casos de infeção, tendo ocorrido 9.853 recuperações e 48 óbitos.

Até terça-feira, tinham vacinação completa contra a covid-19 nos Açores 197.309 pessoas, o equivalente a 83,4% da população do arquipélago.

Tinham ainda recebido a dose de reforço 18.244 utentes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.286.793 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.626 pessoas e foram contabilizados 1.185.036 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

CYB // VM

Lusa/Fim