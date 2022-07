De acordo com o boletim semanal sobre a situação epidemiológica na região, divulgado no 'site' do Governo açoriano, foram também notificadas 2.571 recuperações.

Dos novos casos, 19 foram registados em Santa Maria, 702 em São Miguel, 804 na Terceira, 19 na Graciosa, 75 em São Jorge, 81 no Pico, 207 no Faial, 26 nas Flores e um no Corvo.

Na região, 15 doentes estão internados "por outros motivos e positivos à covid-19". Por covid-19, estão internadas 26 pessoas, totalizando 42 casos.

Deste total, 18 estão no Hospital de Ponta Delgada, 11 no Hospital da Horta e 12 no Hospital do Santo Espírito, na ilha Terceira.

No arquipélago, foram administradas 558.015 doses da vacina contra a covid-19, estando 92,2% da população com a vacinação completa (217.912) e 53,5% com a dose de reforço (126.448).

Desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, os Açores registaram um total de 117 óbitos, 114.488 infeções pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, e 111.842 recuperações.

