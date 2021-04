Na sequência das 1.989 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, foram detetados 13 casos em contexto de transmissão comunitária e dois referentes a viajantes, residentes no arquipélago - dois elementos de um clube desportivo que obtiveram resultado positivo, antes de iniciarem viagem interilhas.

No concelho da Ribeira Grande foram registados sete novos casos, em Ponta Delgada quatro, em Vila Franca do Campo um e na Lagoa três.

Das 23 recuperações, 20 ocorreram em São Miguel e três na Terceira.

Deixaram de existir cadeias ativas na ilha Terceira. No total, foram já extintas 200 cadeias de transmissão no arquipélago.

Estão internados 15 doentes, sendo 14 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (três em cuidados intensivos) e um no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (em cuidados intensivos).

Encontram-se sob vigilância ativa 1.140 pessoas, contando a região com 220 casos positivos ativos: 212 em São Miguel, quatro na Terceira, três em Santa Maria e um nas Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.893 casos, tendo recuperado da doença 4.521 pessoas. Morreram 31, saíram do arquipélago 78 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

De 31 de dezembro de 2020 até 29 de abril, foram administradas nos Açores 79.589 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 56.419 pessoas com 15 ou mais anos, com a primeira dose (27,85% taxa de cobertura), e 23.170 pessoas com ambas as doses (11,44% de taxa de cobertura), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.152.646 mortos no mundo, resultantes de mais de 149,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.974 pessoas dos 836.033 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

