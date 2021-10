De acordo com o boletim diário daquela entidade, nas últimas 24 horas foram feitas 730 análises em laboratórios convencionados, levando ao diagnóstico de 15 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

Sete dos casos foram registados no concelho de Ponta Delgada e outros tantos no da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

"No Faial foi registado um novo caso, no concelho da Horta", acrescenta a Autoridade.

Hoje, estão internados na região sete doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas não foram registadas recuperações.

O arquipélago regista presentemente 198 casos positivos ativos, sendo 168 em São Miguel, 19 no Faial, seis em Santa Maria, três na Terceira e dois no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.336 casos positivos de covid-19, dos quais 8.916 recuperaram da doença. Quarenta e quatro pessoas morreram, 95 saíram do arquipélago e 89 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de outubro, foram vacinadas nos Açores 173.743 pessoas com a primeira dose (73,4%) e 192.750 com a vacinação completa (81,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A Autoridade de Saúde Regional informa que "possíveis variações verificadas nos números da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente no total de casos confirmados, nos casos positivos ativos e nos recuperados, são resultantes de atrasos na notificação ou da investigação epidemiológica realizada", tendo-se constatado como motivo "as saídas da região, comprovadas infeções anteriores, falsos positivos e realocação de casos entre concelhos e ilhas".

