Dos novos casos identificados, seis foram registados em Ponta Delgada, três na Ribeira Grande e uma na Lagoa, na ilha de São Miguel.

Na ilha Terceira foram detetados dois casos nas freguesias de São Bento e São Mateus da Calheta, em Angra do Heroísmo, sendo que um dos casos foi identificado no contexto de transmissão comunitária e o outro refere-se a um viajante, residente, com resultado positivo à chegada.

Nas últimas 24 horas foram ainda registadas seis recuperações, estando agora em vigilância ativa 860 pessoas.

Atualmente, estão internados 12 doentes, todos no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em unidade de cuidados intensivos.

Os Açores registam 392 casos ativos: 338 em São Miguel, 15 na Terceira, 14 na Graciosa, nove em São Jorge, 11 no Faial e cinco em Santa Maria.

No arquipélago estão ativas quatro cadeias de transmissão local primária, duas na Graciosa, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.576 casos de covid-19, sendo que 7.980 pessoas recuperaram da doença, 41 faleceram, 92 saíram do arquipélago e 71 apresentaram prova de cura.

De 31 de dezembro de 2020 e até 23 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 162.911 pessoas com a primeira dose (68,8%) e 159.779 com vacinação completa (67,5%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

