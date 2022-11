Segundo o boletim epidemiológico semanal, há dez doentes com covid-19 hospitalizados, cinco dos quais foram internados devido à infeção por SARS-CoV-2 e cinco "por outros motivos".

Quanto aos novos casos identificados, 55 foram diagnosticados na ilha de São Miguel, 55 na Terceira, seis no Faial e dois na Graciosa.

No arquipélago, desde o início da pandemia, foram administradas 578.685 doses de vacinas contra a covid-19, estando 92,6% da população (218.894) com a vacinação completa e 55,2% com a vacinação de reforço (130.501).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 121.402 casos de infeção por SARS-CoV-2, 118 óbitos por covid-19 e 120.795 recuperações.

JME // ACG

Lusa/Fim