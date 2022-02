De acordo com aquela entidade, estão hoje internadas 60 pessoas internadas nos Açores, dez das mais em cuidados intensivos, o que também representa mais quatro pessoas do que no boletim de quinta-feira.

Há 39 doentes no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (cinco em cuidados intensivos), 17 no Hospital de Santo Espírito da Terceira (quatro em cuidados intensivos) e quatro no Hospital da Horta, no Faial (um em cuidados intensivos).

Nas últimas 24 horas, foram registadas 855 recuperações e dois óbitos, de duas pessoas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, ambas do concelho de Ponta Delgada.

Trata-se de "uma mulher de 84 anos, residente na Relva, vacinada, mas sem dose de reforço, e uma mulher de 91 anos, residente nos Arrifes, vacinada com uma só dose", revelou a Autoridade de Saúde.

Do total de novos casos, resultantes de 4.941 análises, 1.095 foram sinalizados em São Miguel, 234 na Terceira, 28 no Faial, 26 em São Jorge, 20 no Pico, 12 em Santa Maria, seis na Graciosa e dois nas Flores.

Por concelhos, em São Miguel, foram registados 631 casos em Ponta Delgada, 247 na Ribeira Grande, 93 na Lagoa, 80 em Vila Franca do Campo, 31 na Povoação e 13 no Nordeste.

Na Terceira, foram diagnosticados 172 novos casos no concelho de Angra do Heroísmo e 62 no concelho da Praia da Vitória.

O Faial tem 28 casos e, em São Jorge, foram sinalizados 20 casos no concelho das Velas e seis na Calheta.

No Pico, há 11 novos casos no concelho da Madalena, sete no de São Roque e dois no das Lajes, enquanto Santa Maria soma 12 e a Graciosa seis casos.

Nas Flores foi registado um caso no concelho das Lajes e outro no concelho de Santa Cruz.

Os Açores totalizam 15.616 casos ativos, sendo 12.251 em São Miguel, 2.408 na Terceira, 303 no Faial, 243 no Pico, 177 em São Jorge, 145 na Graciosa, 57 em Santa Maria e 32 nas Flores.

De 31 de dezembro de 2020 até quarta-feira, 207.740 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (87,9%) e 90.714 tinham já recebido a dose de reforço (38,4%).

O total de casos de covid-19 acumulados são 41.631, tendo recuperado da doença 25.661 pessoas.

O número de vítimas mortais, desde o início da pandemia, subiu para 66.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.698.322 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.077 pessoas e foram contabilizados 2.795.830 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

