De acordo com os dados da Direção Nacional de Viação e Trânsito a que a Lusa teve hoje acesso, de janeiro a setembro deste ano foram já registados 2.333 mortos e 11.843 feridos, como consequência de um total de 9.092 acidentes de viação.

Os dados indicam que, no período em análise, 2014 e 2015 foram os anos com mais acidentes, com 17.271 e 15.122 ocorrências, respetivamente, apresentando os anos seguintes uma tendência de diminuição até 2020, numa média de 10 mil acidentes, período em que foi limitada a circulação devido à pandemia da covid-19.

A partir de 2021, os números da sinistralidade rodoviária voltaram a subir, numa tendência crescente, tendo 2023 registado 14.429 acidentes, 3.121 mortos e 17.902 feridos.

Nos últimos dez anos, 2014 foi o que registou mais mortos (4.505) e feridos (18.344), oscilando os números de óbitos nos anos seguintes entre as duas mil e três mil pessoas.

Na terça-feira, a Polícia Nacional lançou a 17.ª edição do Dia Mundial em Memória às Vítimas da Estrada, que será marcada por um conjunto de atividades até 29 de novembro, com a realização de campanha nacional de prevenção rodoviária, com o lema "Alcançar a Paz na Estrada", a distribuição e divulgação de conselhos úteis, uma marcha de solidariedade às vítimas de sinistralidade rodoviária e o Fórum Internacional sobre Sinistralidade Rodoviária.

