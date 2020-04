De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, que recebeu o alerta às 18:56, o acidente ocorreu numa passagem de nível com cancelas automáticas, perto da freguesia de Vale de Santarém, no concelho de Santarém.

Questionada pela Lusa, fonte da CP indicou que no comboio, que circulava no sentido Porto-Lisboa, seguiam 12 passageiros.

Segundo o CDOS, do acidente resultaram dois feridos: um ligeiro, que seguia no comboio e que foi transportado para o Hospital de Santarém, e uma pessoa que seguia no camião, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos.

Foram ainda assistidos dois passageiros do Alfa Pendular.

No local encontram-se elementos dos bombeiros municipais e dos voluntários de Santarém, da PSP e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém, acrescentou a Proteção Civil.

A fonte da CP, que recolheu informação junto da Infraestruturas de Portugal, adiantou que o mecanismo automático da passagem de nível estava a funcionar.

A empresa, acrescentou, está a tentar assegurar meios rodoviários alternativos para fazer o transporte dos passageiros até Lisboa.

