O acidente ocorreu por volta das 12:30 no Alto do Padrão, no concelho da Lousã, disse à agência Lusa a mesma fonte.

De acordo com o CDOS, a vítima mortal era o condutor do motociclo, tendo o óbito sido confirmado no local.

O ferido ligeiro foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

No local, estiveram 19 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros da Lousã e de Serpins, GNR, e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

